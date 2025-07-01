В Тюмени выпала половина месячной нормы осадков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 40 мм осадков, что составляет половину месячной нормы, выпало в Тюмени за несколько последних дней. Только 29 июля зафиксирована отметка в 26,7 мм.

Вопросы работы подрядных организаций и управляющих компаний по ликвидации последствий продолжительных ливней обсудили в городской администрации.

"Были подтоплены некоторые участки дорог и отдельные дворы. На дорогах и межквартальных проездах активно использовалась откачивающая техника. За сутки было откачано 3 тысячи 118 кубометров воды. Для устранения последствий подтоплений были задействованы необходимые силы и средства. Параллельно ведутся работы по очистке дождеприемников. Из-за непогоды временно вышли из строя несколько светофоров в центральной части города, их работа была оперативно восстановлена", - написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Информировать о подтопленных городских территориях тюменцы могут по телефону 45-15-20.