Более тысячи единиц оружия изъяли у жителей Тюменской области в 2025 году

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более 45 тыс. владельцев свыше 91 тыс. единиц оружия находятся на контроле Росгвардии в Тюменской области. Разрешения на хранение и использование оружия имеют 115 юридических лиц, а также 10 специализированных магазинов.

В первом полугодии 2025 года специалисты ведомства по итогам 6 тыс. проверок выявили более 560 нарушений, изъято свыше тысячи единиц различных видов оружия.

Также жители региона добровольно сдали на утилизацию более 500 единиц оружия. Вынесено более 900 заключений об аннулировании лицензий и разрешений.

За первую половину года рассмотрено более 18 тыс. 500 заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении госуслуг, из них более 99 % поступило в электронном виде.