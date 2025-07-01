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Более тысячи единиц оружия изъяли у жителей Тюменской области в 2025 году

Общество, 17:46 30 июля 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Более 45 тыс. владельцев свыше 91 тыс. единиц оружия находятся на контроле Росгвардии в Тюменской области. Разрешения на хранение и использование оружия имеют 115 юридических лиц, а также 10 специализированных магазинов.

В первом полугодии 2025 года специалисты ведомства по итогам 6 тыс. проверок выявили более 560 нарушений, изъято свыше тысячи единиц различных видов оружия.

Также жители региона добровольно сдали на утилизацию более 500 единиц оружия. Вынесено более 900 заключений об аннулировании лицензий и разрешений.

За первую половину года рассмотрено более 18 тыс. 500 заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении госуслуг, из них более 99 % поступило в электронном виде.

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# оружие , Росгвардия по Тюменской области

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