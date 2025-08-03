Бойцы СВО показали тюменцам, как работают дроны на передовой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видео от военнослужащих отдельного расчета БПЛА "Гнездо" на Торецком направлении поделился в своих соцсетях руководитель Тюменского реготделения "Офицеров России" Александр Сукаченко.

"Ребята прислали пример того, как и для чего работают наши с вами "мавики" (квадрокоптеры серии Mavic – прим. авт.), на которые мы тратим огромные суммы денег! Но самое важное - они спасают десятки и сотни жизней наших парней - чьих-то сыновей, отцов, мужей и просто наших с вами ребят!", - написал он.

В ролике бойцы с помощью дрона ведут дневную разведку, уничтожают укрепление врага, доставляют сослуживцам продовольствие и медикаменты.

"Не устану благодарить всех, кто, несмотря на сложные времена в бизнесе, продолжает работу в тылу, оказывая поддержку мужикам на передовой", - добавил Александр Сукаченко.

Напомним, квадрокоптеры и другое современное оборудование тюменцы систематически направляют в зону СВО в рамках благотворительных проектов. Только ко Дню города жители, предприниматели, общественники вместе приобрели для бойцов 12 дронов – все они переданы в воинские подразделения.

Видео из ТГ-канала Александра Сукаченко