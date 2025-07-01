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Капремонт магистральной теплосети завершают на ул. Радищева в Тобольске

Общество, 15:10 31 июля 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

В Тобольске продолжаются работы по капитальному ремонту тепловых сетей и канализации.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин, на 75% выполнен капремонт магистральной тепловой сети на ул. Радищева. Рабочие разрабатывают грунт, демонтируют старые трубопроводы и устанавливают новые. Участок коммуникаций, проходящий под проезжей частью уже смонтирован, движение по дороге открыто.

"В восьмом микрорайоне работы сделаны на 80%. Здесь смонтирована перекачивающая насосная станция, завезен материал, разработан грунт, демонтированы старые колодцы, смонтирована большая часть канализационного трубопровода", - написал глава Тобольска.

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Продолжается капремонт тепловой камеры в 6 микрорайоне. Здесь демонтирована старая тепловая камера, старые трубопроводы, выполнена разработка грунта, смонтирован армокаркас.

"Городская команда ежедневно контролирует ход работ, чтобы Тобольск вошёл в отопительный сезон уверенно и без сбоев", - уточнил Петр Вагин.

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# Петр Вагин , ремонт тепловых сетей , Тобольск

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