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Тюменские специалисты назвали семь неочевидных признаков депрессии у детей

Общество, 18:31 31 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депрессия у детей и подростков часто маскируется под усталость, капризы или "трудный возраст". Но если пропустить тревожные сигналы, последствия могут быть серьёзными, предупреждают специалисты Тюменского регионального центра "Семья".

"У детей депрессия часто проявляется атипично: вместо тоски преобладает раздражительность, соматические жалобы или поведенческие нарушения, - отмечено в сообщении. - По данным ЮНИСЕФ, трагические случаи с детьми связаны с нераспознанной депрессией. При этом многие взрослые просто не понимают, как выглядит детская депрессия".

Неочевидными признаками трагедии, которые нельзя игнорировать, психологи считают постоянные жалобы на скуку, внезапную одержимость чистотой или, наоборот, запущенность внешнего вида, болезни без причины, побег в виртуальный мир, перфекционизм, когда ребенок рыдает из-за "четвёрки" или рвёт тетрадь с помаркой, парадоксальная реакция на радость, когда вся семья смеётся, а подросток злится или уходит, участившиеся падения, разбитые чашки, порезы.

Иногда это не неловкость, а подсознательное самонаказание или крик о помощи, считают психологи.

Если симптомы длятся больше двух недель – это повод проконсультироваться с психологом. Депрессия у детей — это не грусть, а неспособность чувствовать. И здесь нужна не строгость, а поддержка.

Записаться к психологу в Тюменский региональный центр "Семья" можно по телефонам: 8 (3452) 20-21-33, 20-14-47 и 20-40-70.

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# дети , семейный психолог , центр Семья

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