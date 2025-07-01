Участник программы "Время героев" Евгений Кочергин проходит стажировку в департаменте АПК Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Около недели проходит стажировку в региональном департаменте агропромышленного комплекса новый участник программы "Время героев" от Тюменской области Евгений Кочергин.

Евгений - участник СВО, капитан, кадровый военный, кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу". В бою вывел из-под огня свою группу. Получил тяжёлое ранение, прикрывая отход боевых товарищей. После длительной реабилитации перешёл к преподавательской работе, обучал курсантов ТВВИКУ.

О возможности присоединиться к проекту для участников СВО он узнал из послания президента Владимира Путина. Когда начался отбор участников, Евгений Кочергин принял решение подать соответствующую заявку. В рамках программы капитан, кадровый военный, кавалер трёх орденов Мужества и медали "За отвагу" начинает новый этап жизни - теперь уже в гражданской сфере.

По словам Евгения Кочергина, включить в план стажировки региональный департамент АПК он попросил сам - эта тема ему особенно интересна.

"Здесь работа идет не только в кабинетах с документацией, но и непосредственно на объектах. В поле или на ферме можно вживую увидеть, как все устроено. План выстроен очень грамотно: я уже познакомился с отделами департамента, с задачами, которые они решают. Мне рассказали про различные виды государственной поддержки сельского хозяйства. Теория, так скажем, уже завершена, и мы переходим к практике", - поделился Евгений Кочергин.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

До этого участник программы уже прошёл стажировку в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области: "Я узнал, как выстроена работа в этой сфере. Получил определенный опыт и знания", - рассказал он.

По плану обучения, которое продлится до 30 сентября, у Евгения ещё несколько областных департаментов, в том числе, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также знакомство с работой на муниципальном уровне в городской администрации.

"Стажировка длительная, но я хочу сказать, что она очень интересная. За первые дни я многое для себя узнал. И соответственно, буду изучать все дальше. Уже есть определённые направления, которые мне наиболее интересны", - добавил он.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что участник первого потока президентской программы "Время героев" Виктор Квасов уже трудоустроен и осваивается в новой профессии.

Николай Ступников