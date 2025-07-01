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АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в акции памяти героев Великой Отечественной войны

Общество, 18:09 31 июля 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО Транснефть – Сибирь" оказало помощь в организации мероприятия, посвященного 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского.

В ходе торжественного митинга к подножию памятника фронтового полководца возложили цветы почетные гости мероприятия: ветераны Великой Отечественной войны и локальных боевых действий, представители общественных организаций, воспитанники Центра патриотического воспитания "Аванпост", учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, жители города Тюмени.

В годы Великой Отечественной войны войска под командованием Федюнинского участвовали в боях на Западном, Ленинградском, Волховском, Брянском и Втором Белорусском фронтах, в обороне Ленинграда и прорыве блокады. За успешные боевые действия 25 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. В мирное время Иван Федюнинский продолжал нести военную службу. Прославленный полководец является почетным гражданином девяти городов, его именем названы улицы в Тюмени, Брянске, Гомеле и других населенных пунктах. В Тюмени имя Героя носит средняя школа №69, в 2017 году около озера Южного установлен памятник.

"Этот год действительно выдался знаменательным: 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, 125 лет нашему земляку-герою Ивану Федюнинскому. Память жива, пока мы помним. Все мероприятия в школе направлены на сохранение этой памяти, а самое главное – передать ее подрастающему поколению. Мы помним и тех учеников, которые погибли за наше мирное небо над головой в зоне Специальной военной операции", – отметила директор общеобразовательной школы №69 им. И.И. Федюнинского, депутат Тюменской городской думы Эльвира Аминова.

Свою жизнь Иван Иванович Федюнинский посвятил военной службе. Родился он в д. Гилёва Тюменского уезда Тобольской губернии (ныне – Свердловская область), в крестьянской семье. Когда осенью 1919 года Гражданская война пришла на Северный Урал, добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Участвовал в военном конфликте на Китайско-Восточной железной дороге 1929 года. Звание Героя Советского Союза получил за мужество и героизм, проявленные в боях на реке Халхин-Гол в августе 1939 года.

"Незаурядный человек, легендарная личность, о нем можно говорить много. Сегодняшнее мероприятие проводится каждый год, это дань памяти всем героям, которые защитили наш народ от фашистских захватчиков", – выступил с приветственным словом председатель Тюменского городского Совета ветеранов Николай Сбродов.

После возложения цветов участники митинга почтили память Ивана Федюнинского минутой молчания.

СПРАВОЧНО:

Благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и при финансовой поддержке АО "Транснефть – Сибирь" в 2017 году на одной из тюменских улиц, которая носит имя героя, появился первый в России памятник Федюнинскому. В 2021 году фасад многоэтажного дома рядом с памятником украсила карта Ленинградского фронта, созданная также при поддержке нефтепроводчиков.

АО "Транснефть – Сибирь" оказало поддержку в издании биографического романа "Федюнинский". Книга издана к 75-летию Великой Победы в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" старейшего российского издательства "Молодая гвардия". Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. В рамках благотворительного проекта АО "Транснефть – Сибирь" большая часть тиража книги передана в школы и библиотеки регионов присутствия предприятия на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Кроме того, работники АО "Транснефть – Сибирь" ежегодно принимают участие в памятных мероприятиях, посвященных выдающемуся земляку, Герою Советского Союза и Монгольской Народной Республики Ивану Федюнинскому. В том числе, начиная с 2022 года, нефтепроводчики с семьями ежегодно устраивают велопробег в память о легендарном полководце.

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# Траснефть - Сибирь

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