Площадь на Уке в Заводоуковске украсит сухой светомузыкальный фонтан

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Сухой светомузыкальный фонтан, амфитеатр и навес с качелями украсят площадь на Уке в Заводоуковске. Проект благоустройства центральной площади города стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Работы на площади идут второй месяц.

"Общая площадь благоустройства почти два гектара. В центре города появится три площади: событийная площадка с летописным кругом, гастрономическая площадь с многофункциональным центром и фонтанная площадь", - отметил начальник отдела программно-аналитической деятельности департамента ЖКХ Тюменской области Роман Коломоец.

На центральной площади установят амфитеатр и навес с качелями. Фундаменты под них готовы. Предусмотрена площадка для временной сцены и ярмарочных павильонов. На территории соорудят сухой светомузыкальный фонтан.

"Подрядчик взял на себя серьёзные обязательства - проект необходимо реализовать до начала ноября. На текущий момент темп высокий, около 30 процентов работ выполнено. Мы готовы поддерживать и консультировать, если возникнут какие-либо вопросы", - сказал руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Андрей Хан.

Подрядная организация демонтировала старые конструкции, подготовила инфраструктуру для разноуровневого освещения. На объект завезли световые опоры. Бригада задействована на укладке тротуарной плитки.

Объект реализуется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".