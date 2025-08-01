Местное отделение "Державы" открыли в Уватском районе

| Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Местное отделение региональной организации "Держава", которая объединяет участников СВО, приступило к работе в Уватском муниципальном округе. Оно стало тринадцатым в Тюменской области. Состоялось первое заседание в Увате, участие в котором приняли руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов и глава района Вячеслав Елизаров.

"Ветераны спецоперации готовы участвовать в общественной жизни, помогать другим бойцам СВО и их семьям, а также вести патриотическую работу с подрастающим поколением. Тюменское региональное отделение "Единой России" поддерживает деятельность "Державы"", - отметил Андрей Артюхов.

Вячеслав Елизаров сообщил: "Сейчас в приоритете - поддержка СВО, мы все стремимся к тому, чтобы Победа свершилась быстрее и ребята вернулись домой. Уже сегодня ветераны СВО имеют силы и желание работать на благо района и его жителей".

Региональную организацию "Держава" возглавляет Олег Ямпольский. Он - кадровый военный, окончил ТВВИКУ, 30 лет проработал в банковской сфере. После начала СВО тюменец ушел на фронт добровольцем, служил в штурмовом батальоне. Он убежден, что ветераны спецоперации должны поддерживать боевых товарищей, не забывать о помощи семьям и делать все, чтобы помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни.

Руководителем местного отделения в Уватском муниципальном округе избран ветеран СВО, участник сражений за Бахмут Павел Гончар. После возвращения домой он стал участником образовательной программы "Боевой кадровый резерв", созданной по инициативе губернатора области, секретаря Тюменского реготделения "Единой России" Александра Моора.

Евгения Шевцова