Более 150 тонн молока принимают от ЛПХ Викуловского района каждый месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 150 тонн молока проходит через пункт приёма ООО "Милксервис" в Викуловском районе ежемесячно. Далее сырье поступает на комбинат для дальнейшей переработки, сообщает администрация муниципалитета.

"На территории нашего района более семи лет ООО "Милксервис" оказывают услуги по сбору молока от хозяйств населения и сельхозтоваропроизводителей Викуловского и Сорокинского районов. Приемный пункт оснащен анализаторами качества, оборудованием для первичной очистки и охлаждения молока", - уточнили в администрации.

Помимо этого, предприятие оказывает селянам помощь в заготовке кормов для хозяйств.