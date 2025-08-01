  • 1 августа 20251.08.2025пятница
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер северный

Более 150 тонн молока принимают от ЛПХ Викуловского района каждый месяц

Экономика, 17:21 01 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 150 тонн молока проходит через пункт приёма ООО "Милксервис" в Викуловском районе ежемесячно. Далее сырье поступает на комбинат для дальнейшей переработки, сообщает администрация муниципалитета.

"На территории нашего района более семи лет ООО "Милксервис" оказывают услуги по сбору молока от хозяйств населения и сельхозтоваропроизводителей Викуловского и Сорокинского районов. Приемный пункт оснащен анализаторами качества, оборудованием для первичной очистки и охлаждения молока", - уточнили в администрации.

Помимо этого, предприятие оказывает селянам помощь в заготовке кормов для хозяйств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , ЛПХ , переработка молока

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 01.08.2025Основными покупателями тюменского зерна стали Китай и Казахстан
17:21 01.08.2025Более 150 тонн молока принимают от ЛПХ Викуловского района каждый месяц
16:59 01.08.2025Новый класс воздушного пространства для беспилотников появился в России
15:42 01.08.2025В России ввели новые пошлины и увеличили размер действующих

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора