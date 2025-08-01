Новую модульную поликлинику откроют в подгорной части Тобольска в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Филиал областной поликлиники № 3 введут в эксплуатацию в Тобольске в сентябре этого года. Корпус осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Петр Вагин 1 августа.

Сейчас здесь во взаимодействии с ресурсноснабжающими организациями готовят техническую документацию на подключение к инженерным сетям, благоустраивают территорию.

"Проект уже опробованный. Технология модульного строительства сейчас широко используется по всей области. Так мы возводим врачебные амбулатории, модульные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты в муниципалиетах в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения", - отметил Александр Моор.

В тобольском филиале будут оказывать все виды первичной медико-санитарной помощи, включая специализированную и стоматологическую для взрослых и детей, в том числе маломобильных.

Также у жителей появится возможность посещать дневной стационар и получать лечение по самым разных профилям: кардиология, неврология, эндокринология, офтальмология, проходить функциональную, ультразвуковую и лабораторную диагностику. Неотложную помощь организуют с разделением потоков взрослого и детского населения по неинфекционным и инфекционным поводам, оборудуют фильтры. В здании разместят и аптечный пункт, где пациентам будут выдавать льготные лекарственные препараты.

Филиал оснастят всем необходимым оборудованием и навигацией для безопасной и доступной среды. Общая площадь здания составит 1 тыс. 500 кв.м.

Всего здесь будут обслуживать шесть педиатрических и семь терапевтических участков с общим охватом 20 тыс. 800 человек, из них почти 6 тыс. – дети. Плановая мощность учреждения составит 177 посещений в смену.

"Мы планируем, что сюда перейдет часть персонала центральной поликлиники из четвертого микрорайна. Уже в этом году к ним добавятся около 20 целевиков - они сейчас завершают обучение. Кроме того, придут 10 врачей из ординатуры. Это перспективные ребята, так что молодые кадры у нас будут", — заверил главный врач филиала областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

Добавим, что возвели модульную конструкцию филиала поликлиники по программе национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Виктория Макарова