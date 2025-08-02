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Четыре пешеходных экскурсии предлагает тюменский музей

Общество, 18:49 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре пешеходных экскурсии проводит тюменский музей "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) в августе.

"Из музея в музей" пройдет 9, 23 августа, начало в 18 часов.

"Экскурсия начнется в здании музея и познакомит посетителей с историей основания и развития Тюмени. Экскурсанты пройдут по улице Республики, увидят здания Александровского реального училища, Гостиного двора, узнают о жизни горожан в XIX - начале XX века, а также познакомятся с историей создания тюменского музея. Экскурсия завершится в здании музея "Усадьба Колокольниковых" - одном из старейших архитектурных памятников города", - описали автор проекта.

"Кто вы, тюменские герои?" - 7, 21 августа в 18 часов.

"Под звон тюменских курантов участники экскурсии из музея "Городская Дума" отправятся в путь по улице Республики в музей "Усадьба Колокольниковых". В ходе экскурсии они познакомятся с деятельностью выдающихся тюменцев, которых сейчас жители с уверенностью могут назвать героями, внесшими значительный вклад в развитие города и его процветание. Экскурсия завершится в музее "Дом Машарова" – особняке, объединяющим истории нескольких известных тюменских фамилий", - рассказали музейщики.

Еще две экскурсии предлагают жителям и гостям Тюмени - "Была война. Была Победа", "По ту сторону Туры". Подробней о содержании и стоимости билетов - здесь.

Возрастное ограничение: 12+.

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# музей , экскурсии

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