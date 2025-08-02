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Научно-фантастический рассказ тюменки победил во всероссийском конкурсе

Общество, 12:02 02 августа 2025

asi.ru/

Тюменка Александра Шершнева признана победительницей Всероссийского конкурса научной фантастики #Россия2050. За проект "Падает и смеется" в номинации "Научно-фантастический рассказ" она получит 500 тыс. рублей, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Агентство стратегических инициатив подвело итоги первого конкурса научной фантастики. Победители войдут в сборник "Россия 2050", а лучшие сценарии будут рекомендованы для презентации онлайн-кинотеатрам.

Участники прошли акселератор — двухнедельные менторские программы с экспертами Союза литераторов России. Финальный этап состоялся в Ставрополе при поддержке СКФУ.

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# Агентство стратегических инициатив

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