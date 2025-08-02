Тюменский инвестор намерен открыть футбольную школу

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Строительство полноценного здания футбольной школы площадью 3000 кв. м - планы ООО "Интерстрой-В". Инвестор намерен масштабировать проект развития детского футбола.

"На новом стадионе, торжественно открытом накануне Дня города, прошел открытый урок, на котором совсем юные спортсмены постигали азы футбола. Это событие стало ярким примером того, как детский спорт находит поддержку и развитие в нашем городе. Я убежден, что подобных мероприятий будет становиться все больше, ведь серьезно заинтересован в реализации масштабного проекта по строительству детской футбольной школы", - написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

В школе будут размещены закрытые футбольные площадки, универсальные залы, комфортабельные раздевалки и другие необходимые помещения.

Кроме того, по проекту предусмотрен и небольшой отель, что позволит создать максимально комфортные условия для тренировок и проживания юных футболистов, уверен Афанасьев.

"Такие инициативы играют ключевую роль в развитии детского спорта, формируют здоровые привычки и воспитывают будущих чемпионов. Мы уверены, что этот проект станет важным этапом в развитии футбола и откроет новые возможности для наших юных талантов", - подытожил мэр.