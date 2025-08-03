Тюменских подростков зовут в бесплатную театральную школу "Теплица-лайт"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок в театральную школу "Теплица-лайт" для тюменских подростков от 12 до 17 лет открыт до 5 августа.

За 10 дней интенсивного курса юные тюменцы с помощью опытных педагогов, режиссеров, художников освоят базовые театральные навыки и получат опыт сценической работы, а также создадут собственные спектакли, инсталляции и медиаконтент. Участие в проекте бесплатное, по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Тюменской области, сообщает "Мегатюмень".

"Наш проект призван обогатить культурную жизнь города, пробудить у молодежи интерес к чтению и вовлечь подростков в творческую и общественную деятельность. Вместо привычных пересказов и тестов мы предлагаем подросткам прожить книги на сцене через движение, рисунок, видеосюжеты и актерскую игру. Мы не только учим театру, но и создаем пространство, где дети могут свободно выражать мысли, исследовать свои чувства и говорить о важном через искусство, - рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

По итогам работы в "Теплице-лайт" участники направлений оригинальный жанр, драматический и пластический театр представят эскизы спектаклей, основанных на произведениях школьной литературы. Молодые творцы из направления "Театр художника" устроят выставку в холле театрального центра "Космос". А команда "Театрального блоггинга" снимет видеоролик.