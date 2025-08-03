  • 3 августа 20253.08.2025воскресенье
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Тюменских подростков зовут в бесплатную театральную школу "Теплица-лайт"

Общество, 14:41 03 августа 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок в театральную школу "Теплица-лайт" для тюменских подростков от 12 до 17 лет открыт до 5 августа.

За 10 дней интенсивного курса юные тюменцы с помощью опытных педагогов, режиссеров, художников освоят базовые театральные навыки и получат опыт сценической работы, а также создадут собственные спектакли, инсталляции и медиаконтент. Участие в проекте бесплатное, по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Проект реализуется при поддержке гранта Губернатора Тюменской области, сообщает "Мегатюмень".

"Наш проект призван обогатить культурную жизнь города, пробудить у молодежи интерес к чтению и вовлечь подростков в творческую и общественную деятельность. Вместо привычных пересказов и тестов мы предлагаем подросткам прожить книги на сцене через движение, рисунок, видеосюжеты и актерскую игру. Мы не только учим театру, но и создаем пространство, где дети могут свободно выражать мысли, исследовать свои чувства и говорить о важном через искусство, - рассказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

По итогам работы в "Теплице-лайт" участники направлений оригинальный жанр, драматический и пластический театр представят эскизы спектаклей, основанных на произведениях школьной литературы. Молодые творцы из направления "Театр художника" устроят выставку в холле театрального центра "Космос". А команда "Театрального блоггинга" снимет видеоролик.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:31 03.08.2025Тюменский волонтер производит маскхалаты для участников СВО
15:46 03.08.2025Госавтоинспекция обследует тюменские школы перед учебным годом
14:41 03.08.2025Тюменских подростков зовут в бесплатную театральную школу "Теплица-лайт"
13:32 03.08.2025Участник регионального проекта "Боевой кадровый резерв" - первый на "72 сап фест"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора