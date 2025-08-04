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Тюменский волонтер производит маскхалаты для участников СВО

Общество, 16:31 03 августа 2025

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменский волонтер и участник "Кулибин-клуба" при "Народном фронте" Вячеслав Виноградов наладил производство маскировочных халатов.

Маскировочный комплект "Физик" состоит из двух слоев. Первый – эластичная сетка зеленого цвета. Второй – собранные на нитку, как шторы, полосы, похожие на дубовые листья.

Главная сложность в изготовлении костюма – нарезка ткани. Вручную это не сделать. Нужен лазерный станок, который будет двигаться по заданной схеме.

"Нашел в Тюмени предпринимателя с таким оборудованием. У него, конечно, свое производство, станок занят, и ткань нам режут в свободное время, поэтому объемы пока невелики", – говорит Вячеслав.

Волонтеры уже отправили на фронт чуть более 100 комплектов маскировки, сообщает "Тюменская область сегодня".

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