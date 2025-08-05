Юных тюменцев приглашают на бесплатные занятия в центр "Аванпост"

| Фото: региональный центр Аванпост | Фото: региональный центр Аванпост

Набор новых воспитанников и курсантов ведется в тюменском центре "Аванпост". Для тюменцев в возрасте от 9 до 22 лет предлагают три направления обучения, все они бесплатны, сообщили в пресс-службе учреждения.

На социально-гуманитарном воспитанники изучают основы военной службы, огневой и тактической подготовки, основы оказания первой помощи, проходят полевую подготовку. Физкультурно-спортивное включает в себя общефизическую подготовку, подготовку к сдаче норм ГТО, самбо, армейский рукопашный бой. На туристско-краеведческом направлении ребята изучают ориентирование на местности, основы спортивного туризма, навыки выживания в экстремальных ситуациях.

Приемная кампания продлится по 20 августа. Занятия проходят в региональном центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216). График работы приемной комиссии: понедельник - четверг с 10 до 16 часов, пятница - с 10 до 15, обеденный перерыв с 12 до 13 часов.

Получить подробную информацию можно в учебном отделе центра: 8 (3452) 22-06-33 (доб. 401 или доб. 400).