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Жителям села Успенка рассказали о правилах пожарной безопасности

Общество, 16:27 04 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серебряные волонтеры совместно с инспекторами противопожарной службы Тюменской области, напомнили жителям Успенки о правильном обращении с электроприборами, профилактике возгораний электропроводки и правильной установке дымных электроизвещателей.

Профилактические беседы проходят в рамках проекта "Бабушки особого назначения" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение".

"Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Семья", - отмечено в сообщении регионального благотворительного фонда "Старшее поколение".

Участники рейда также рассказали взрослым и детям о правилах обращения с бытовыми электроприборами и приборами для садово-огородных работ.

"Инспекторы и волонтеры обратили внимание на необходимость и важность соблюдения правил пожарной безопасности, рассказали о последствиях безответственного обращения с огнем и неисправными электроприборами, вручили памятки о соблюдении требований", - поделились впечатлениями жители села.

Взрослым также напомнили, что необходимо следить за тем, чтобы спички не попадали в руки детей, номера телефонов экстренных служб, алгоритм вызова пожарной охраны и объяснили, как надо эвакуироваться из помещения в случае пожара.

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# национальный проект Семья , нацпроект , противопожарная безопасность

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