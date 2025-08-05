Для тюменских детей организуют инклюзивную караоке-дискотеку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инклюзивная караоке-дискотека "Громко! Смело! Вместе!" для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родных состоится в Конторе пароходства 13 августа.

Событие открыто для всех, сообщают организаторы. Здесь каждый сможет почувствовать себя частью общего праздника. Гостей ждут танцы, пение, бумажное шоу, подарки, угощения и фотозона.

Мероприятие состоится в ходе программы поддержки сообществ от мультицентра "Моя территория" и создаст безопасную атмосферу, где каждый ребенок сможет проявить себя и весело провести время.

Вход свободный, возрастное ограничение: 0+