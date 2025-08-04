Тюменцам предлагают пройти тестирование по охране труда
Тестирование по охране труда состоится 16 сентября в 10 часов 30 минут (мск). Оно организовано в рамках X Всероссийской недели охраны труда.
"Тестирование даст независимую и объективную оценку знаний в сфере охраны труда; цифровой диплом, подтверждающий уровень компетенций; возможность повысить свою профессиональную ценность и улучшить безопасность на рабочем месте", - рассказали организаторы.
Нужно подать заявку до 1 сентября. Тест длится 30 минут — за это время нужно ответить на 20 вопросов.
Подробности на сайте.