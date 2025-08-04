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Тюменцам предлагают пройти тестирование по охране труда

Общество, 18:32 04 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тестирование по охране труда состоится 16 сентября в 10 часов 30 минут (мск). Оно организовано в рамках X Всероссийской недели охраны труда.

"Тестирование даст независимую и объективную оценку знаний в сфере охраны труда; цифровой диплом, подтверждающий уровень компетенций; возможность повысить свою профессиональную ценность и улучшить безопасность на рабочем месте", - рассказали организаторы.

Нужно подать заявку до 1 сентября. Тест длится 30 минут — за это время нужно ответить на 20 вопросов.

Подробности на сайте.

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# охрана труда

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