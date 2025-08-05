Обновленный магистральный трубопровод запустят в Тобольске к 19 августа

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Реконструкцию участка магистрального трубопровода от ТЭЦ до городской котельной № 1 завершают в Тобольске. После специалисты проверят трубы и промоют систему, полностью восстановить подачу горячей воды планируется к 19 августа, сообщает областной департамент ЖКХ.

Всего специалисты компании СУЭНКО в этом сезоне меняют 220 м сети. Новая труба диаметром 1000 мм в пенополиуретановой оболочке снабжена системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволит оперативно выявлять неисправности и локализовать место возможной протечки. Все работы на сетях совмещены с профилактическими ремонтами на Тобольской ТЭЦ, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

"Данный объект стратегически важен для Тобольска. Его поэтапная ежегодная реконструкция необходима для обеспечения потребителей надёжным, бесперебойным, качественным, безопасным теплоснабжением", - рассказал заместитель директора по коммунальному комплексу Тобольского филиала СУЭНКО Александр Копрянцев.