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Тюменцам дали советы по использованию публичного Wi-Fi

Общество, 17:23 04 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный Wi-Fi иногда выручает там, где плохо ловит мобильный интернет. Подключаясь к такому Wi-Fi, учитывайте все связанные риски. Главная проблема общедоступного Wi-Fi — это его недостаточная защита. При входе в такую сеть пользователей часто просят указать адрес электронной почты или номер телефона. Отсутствие пароля у Wi-Fi указывает на то, что весь трафик не защищён шифрованием маршрутизатора и злоумышленники могут легко получить доступ к вашим данным.

О том, как обезопасить себя при подключении к бесплатному Wi-Fi и не стать жертвой хакеров, рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Используйте мобильную точку доступа или подключайтесь только к доверенным сетям

Прежде чем подключиться к бесплатному Wi-Fi, подумайте: а действительно ли мне это нужно? в каком месте я нахожусь? Если вы, например, находитесь в сети ресторанов фастфуда, то действительно ли так необходимо передавать конфиденциальную информацию прямо сейчас? В современном мире мы вообще не можем знать, в какой момент нарвемся на хакеров.

Но даже, казалось бы, доверенным сетям тоже нельзя доверять. Так, в апреле 2024 года в аэропорту Внуково мошенники создали сеть Wi-Fi с названием VKO_Free. Чтобы подключиться, нужно было ввести код подтверждения — злоумышленники присылали его в Telegram. Как только пользователь вводил код, он терял доступ к своему аккаунту в мессенджере. Схему раскрыли, но сложно предсказать, что придумают мошенники в следующий раз.

Не подключайтесь к сетям автоматически

Если вы подключаетесь к сетям без пароля, установите в настройках устройства галочку "Не подключаться автоматически". Если вам очень надо подключиться к открытой сети, сделайте это вручную.

Установите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно

Двухфакторная аутентификация — это доступ к аккаунтам при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов.

Первый — логин и пароль.

Второй — код, который приходит пользователю по СМС.

Двухфакторная аутентификация позволяет более эффективно защитить аккаунты пользователя.

Если же вы все-таки подключаетесь к нему, внимательно проверяйте названия точек доступа, сравнивайте их с названиями организаций и заведений, которым они могут принадлежать. Если сомневаетесь в достоверности сети, уточните у сотрудников. Откажитесь от использования сети, если при подключении у вас запрашивают пароли, присланные через мессенджер. Помните, что единственно верный способ обеспечить безопасность при подключении к Wi-Fi — не подключаться к общественным сетям. Если есть возможность использовать мобильный интернет, то советую использовать его. Кроме того, сейчас есть тарифы с безлимитом, поэтому о трафике можно не переживать.

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