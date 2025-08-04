Динара Поштаренко: участникам "Боевого кадрового резерва" представят разные возможности

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Не все участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" будут должны проявить себя на государственной и муниципальной службе. Им предоставят разные возможности, заявила руководитель Тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

"Возможно, кто-то в дальнейшем захочет проявить себя в организациях, в бизнесе, в крупных компаниях, которые у нас сегодня в регионе есть. Эта программа разработана Российской академией народного хозяйства и государственной службы президента. Программа специальная, она достаточно специфичная, но, конечно, она соответствует образовательным стандартам, потому что ребята, по итогу этого обучения, будут получать документ о повышении своей квалификации", - добавила она.

Очный этап обучения образовательной программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в середине августа. Он продлится 12 месяцев и будет включать в себя теорию, практику, стажировку и личное наставничество.