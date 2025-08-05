Новую школу строят в селе Кускургуль Нижнетавдинского округа

| Фото: администрация Нижнетавдинского округа | Фото: администрация Нижнетавдинского округа

Строительство школы продолжается в селе Кускургуль Нижнетавдинского округа. Работы ведутся в соответствии с графиком, сообщили в администрации муниципалитета.

"На сегодняшний день выполнены земляные работы, проходит укладка блоков и плит ленточного фундамента, а также устройство фундаментальных плит. Надеемся, что все работы будут выполнены в срок", - отметили в местном управлении образования.

Открытие учреждения запланировано на 2026 год. Одноэтажная школа общей площадью более тысячи квадратных метров рассчитана на 20 учащихся. Также в здании предусмотрено дошкольное отделение для группы кратковременного пребывания.