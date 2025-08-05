В Тюмени начали использовать самокаты для контроля за порядком на городских территориях

МТС МТС

Подведомственные службы администрации Тюмени начали контролировать качество содержания городских территорий с помощью электросамокатов. Кикшеринг МТС Юрент предоставил доступ к самокатам сервиса сотрудникам Муниципального казенного учреждения "Служба заказчика по благоустройству Ленинского-административного округа города Тюмени".

На самокатах сервиса сотрудники МКУ будут совершать регулярные объезды территории Ленинского административного округа города Тюмени и контролировать работу подрядчиков — дворников, дорожных рабочих и механизированной техники, используемой, например, для уборки улиц. А также в целом следить за порядком: правильной парковкой, содержанием придомовых территорий, тротуаров, общественных пространств и остального. Регулярный осмотр округа пешком занимает много времени и человеческих ресурсов. Самокаты позволят ускорить этот процесс и значительно повысят эффективность работы, а, значит, и качество содержания территории и комфорт граждан.

МТС МТС

"Самокаты — это уже давно не развлечение, а полноценный транспорт, который можно и нужно использовать в том числе в целях обеспечения общественного порядка. У нас уже есть позитивный опыт сотрудничества с полицией федеральной территории Сириус. Теперь наши самокаты помогут в создании комфортных условий для жителей и гостей Тюмени", — прокомментировал Иван Туринге, генеральный директор МТС Юрент.

МТС МТС

Использовать устройства сервиса в своей работе сотрудники МКУ смогут до конца текущего сезона. В случае положительных результатов проект может быть масштабирован на другие подведомственные учреждения города.