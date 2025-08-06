В Тюмени выявили кафе без ветеринарных документов на сырье

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В двух кафе Тюмени выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на используемое сырье. Установить его происхождение и безопасность не представляется возможным, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве подвели итоги проверок с помощью системы "Меркурий" с 9 января по 5 августа. В деятельности 125 предприятий общественного питания Тюменской области выявлены признаки нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Организации, допустившие нарушения, взяты на контроль.