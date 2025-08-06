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Тюменцам напомнили об опасности встречи со змеёй на даче

Общество, 17:45 06 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С наступлением тёплой погоды на природе и даче возрастает вероятность встреч с дикими животными, в том числе со змеями. Их укусы могут быть опасны для здоровья, напоминают медики Тюменской больницы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России.

По данным регионального департамента здравоохранения, с начала 2025 года в тюменскую ОКБ №2 с отравлением ядом гадюки были госпитализированы 13 человек.

Один из пациентов в настоящее время ещё остаётся на лечении, остальные уже выписаны.

Кроме того, зарегистрированы несколько пациентов, пострадавших от укуса не ядовитого ужа.

Тюменские медики напомнили, как действовать при укусе. Необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Яд вызывает местный отёк, болезненность, покраснение. Возможны слабость, головокружение, тошнота, головная боль, повышение температуры, учащённое сердцебиение, снижение давления, затруднённое дыхание.

До приезда скорой обездвижьте укушенную конечность, держа её ниже уровня сердца. Наблюдайте за состоянием, отмечая изменения, а также пейте больше жидкости. Не пытайтесь самостоятельно удалить яд или накладывать жгут.

Отметим, что излюбленные места обитания змей - леса, болота и водоёмы. На природе и на даче надевайте закрытую обувь и одежду, а также осторожнее наступайте в заросли травы, на камни и брёвна, под которыми чаще всего прячутся змеи.

При работе на садовом участке используйте палку или грабли, пройдитесь по участку. Если обнаружили змею, не следует брать её в руки или пытаться хоть как-то с ней контактировать.

Николай Ступников

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# дачники , змея

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