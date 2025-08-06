Тюменцев зовут на конкурс кулинарного наследия региона

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участники конкурса кулинарного наследия региона смогут поделиться любимым блюдом, которое напоминает Тюмень и ее окрестности.

Как сообщает центр культуры и творчества "Тюмень", главное условие участия — оригинальность рецепта и привязанность блюда к культуре и истории края.

Это может быть тюменский пирог с рыбой, фирменный окрошечный супчик на кефире или изысканное угощение из даров таежных лесов.

Для участия необходимо опубликовать фото блюда с рецептом на странице с хештегом #кулинароноенаследиеТюмени или прислать на почту smi1mariya@yandex.ru. Победителя определят 15 августа. Приз получит автор самого необычного и аппетитного рецепта.