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Тюменцев зовут на конкурс кулинарного наследия региона

Общество, 14:04 06 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участники конкурса кулинарного наследия региона смогут поделиться любимым блюдом, которое напоминает Тюмень и ее окрестности.

Как сообщает центр культуры и творчества "Тюмень", главное условие участия — оригинальность рецепта и привязанность блюда к культуре и истории края.

Это может быть тюменский пирог с рыбой, фирменный окрошечный супчик на кефире или изысканное угощение из даров таежных лесов.

Для участия необходимо опубликовать фото блюда с рецептом на странице с хештегом #кулинароноенаследиеТюмени или прислать на почту smi1mariya@yandex.ru. Победителя определят 15 августа. Приз получит автор самого необычного и аппетитного рецепта.

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# конкурс , кулинария

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