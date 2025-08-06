Тюменские волонтеры приступили к работе в госпиталях в новых регионах России

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

15 тюменских волонтеров приступили к работе в госпиталях в новых регионах России. В отряд вошли студенты ТМУ, врачи, сотрудники администрации и молодогвардеец из Тобольска, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Добровольцы поддерживают медицинский персонал, помогают с документами, дежурят по ночам, работают с бойцами.

"Гуманитарные миссии проявляют нашу сплоченность и единство. Особенно важно, что в них принимает участие молодежь", - поделился руководитель проектного офиса "Молодой гвардии" в Тюменской области Руслан Рябев.

Отправка проходит каждые две недели. Для того, чтобы присоединиться к гуманитарной миссии, необходимо написать в личные сообщения организации.