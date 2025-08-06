Жители Тюменской области больше сберегают и меньше тратят

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 16 % увеличился за год объем средств на вкладах и текущих счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и на начало июля 2025 года превысил 1,5 трлн рублей, сообщает Банк России.

Жители Югры держат на счетах 780 млрд рублей, тюменцы и ямальцы – 485 млрд и 249 млрд рублей. Максимальный прирост по сбережениям за год отмечен у тюменцев – 22 %, у югорчан и ямальцев он составил 14 % и 12 % соответственно. Средства населения в банках увеличились из-за высоких ставок по вкладам и роста доходов граждан.

При этом объем выданных кредитов снизился на треть. В I полугодии 2025 года жители тюменской матрешки оформили ипотечные, потребительские и автокредиты на сумму 355 млрд рублей. Наиболее значительно – почти два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года – снизился объем выдачи ипотечных кредитов. Причины: высокие ставки, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам.

"Мы видим, что высокая ключевая ставка работает. В этих условиях люди больше открывают вклады и меньше берут кредиты, поэтому потребительский спрос снижается и цены растут медленнее. Для возвращения инфляции к цели 4 % Банк России продолжит поддерживать высокие ставки в экономике достаточно продолжительное время", – рассказала экономист Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Богомолова.