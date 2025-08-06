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Иностранных преподавателей познакомили с Тобольским кремлем и предприятием "ЗапСибНефтехим"

Общество, 19:05 06 августа 2025

ТИУ | Фото: ТИУ

Иностранных преподавателей, которые участвуют в Международном летнем институте, знакомят с Тюменской областью. Главным событием стала экскурсия по Тобольскому кремлю, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Участники насладились видами с Иртышского обрыва, погрузились в эпоху царской России, увезли с собой сувениры. Также иностранцы посетили "ЗапСибНефтехим", крупнейшее в стране нефтехимическое предприятие компании СИБУР, где специалисты поделились своими принципами устойчивого развития. Участники увидели современный учебный комплекс СИБУРИНТЕХ с VR-классами и тренажёрами, где 80 % обучения — практика.

ТИУ | Фото: ТИУ

Следующая остановка — село Покровское. Здесь находится дом-музей Григория Распутина, основанный в 1990 году семьёй Смирновых. Музей хранит личные вещи сибирского крестьянина: трюмо, сундук, иконы, "целебный" венский стул.

Напомним, что стартовал Летний институт в ТИУ с 28 июля. Вуз принял на своей площадке 25 представителей университетов из ЮАР, Вьетнама, Филиппин, Узбекистана, Шри-Ланки, Казахстана, Беларуси, Китая и Индии. Итоги подведут 9 августа.

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# иностранцы , ТИУ , Тобольск

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