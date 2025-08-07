Минпросвещения РФ не утверждало единую школьную форму

Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму, сообщает пресс-служба ведомста.

"Учебные заведения, руководствуясь ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников", - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с нового учебного года.

В стандарте прописаны параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность.