2,5 тыс. первокурсников приняли на бюджет в Тюменский индустриальный университет

Общество, 17:34 08 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

2,5 тыс. студентов зачислили на очную бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в ТИУ в новом учебном году. Всего в вуз было подано 20 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба университета.

Первые приказы о зачислении опубликовали 2 августа. 340 абитуриентов, обладающих приоритетным правом, стали студентами вуза. Из них 15 – призеры и победители всероссийских олимпиад, имеющие право на зачисление без вступительных испытаний. В рамках отдельной квоты на программы бакалавриата и специалитета зачислены 160 человек из числа участников боевых действий и их детей. В прошлом году эта цифра была меньше – 63 человека. 96 студентов приняты в ТИУ на целевое обучение. Как правило, это обладатели высоких баллов ЕГЭ, нацеленные на хорошую учебу и получение качественного образования, ведь их уже ждет работодатель.

Наиболее востребованные у абитуриентов направления традиционно связаны с добычей углеводородных ресурсов – нефтегазовое дело, прикладная геология, а также строительство, архитектура и информационные технологии.

Конкурс по инженерным специальностям заметно вырос, как и средний балл ЕГЭ. Самый высокий конкурс наблюдался на направлениях: прикладная математика и информатика – 44 человека на место, геология – 29 человек, прикладная геодезия – 27 человек, техника и технология строительства – 18 человек на место.

В приемной комиссии ТИУ отмечают, что абитуриенты всё активнее пользуются цифровыми сервисами. Через Госуслуги подано почти 90% заявлений на уровень бакалавриата/специалитета, около 80% – на уровень СПО, 40% – магистратуры. В прошлом году такую форму подачи заявления в ТИУ выбирали лишь 50% поступающих.

Для участия в конкурсе на договорные места на программы бакалавриата или специалитета очной формы обучения необходимо до 9 августа заключить договор и внести не менее 50% оплаты (в рамках своего заявления).

Приказы о зачислении на договорную форму обучения опубликуют 14 августа.

