Елена Бойко: задача подготовки кадров для АПК решается в Тюменской области комплексно

Для студентов, молодых преподавателей и специалистов аграрного сектора День поля - это уникальная возможность познакомиться с культурой земледелия. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

Напомним, главное для аграриев региона событие года проходит на территории Ярковского района 8 августа.

По словам Елены Бойко, кадровый вопрос - один из главных. В Тюменской области к его решению подходят комплексно: при взаимодействии ГАУ Северного Зауралья, регионального департамента АПК и бизнеса. В университете уже внедрена новая модель, выстроенная на основе практикоориентированного обучения. После отработки в Тюменской области она может быть тиражирована на территории всей страны.

"Есть предприятия, которые готовы сотрудничать с нами в этом направлении. Каждый студент проходит на определенном предприятии все этапы, осваивает разные виды деятельности, получает разные навыки. И это правильный путь, когда мы привлекаем ребят к практической подготовке на конкретном предприятии, где у студента уже появляется понимание, что представляет из себя его профессия", - уверена Елена Бойко.

Она уточнила, что сейчас в систему включены такие направления, как агроинженерия, ветеринария, агрономия, зоотехника.

"Я благодарна департаменту АПК за то, что поддержали и сопровождают нас в этом проекте и, самое главное, - решают с нами задачу подготовки квалифицированных специалистов, которых невозможно обучить только за партой. Такое мероприятие как День поля - это еще одна возможность установить новые контакты", - добавила Елена Бойко.

Николай Ступников