Тюменцев приглашают в "Контору пароходства" на экоподкастник

Общество, 20:25 08 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги экологического подкаста "5R на связи" подведут в мультицентре "Контора пароходства" 11 августа. Присоединиться к встрече может каждый, сообщают организаторы.

Авторы проекта поговорят об экологии, а также подготовят интерактивы. Вечер завершат песнями под гитару.

Начал — в 18 часов, регистрация открыта по ссылке.

Напомним, что экоподкасты создавали студентки ТюмГУ, экоактивисты Ярослава Стрельцова, Дарья Краснова и Арина Шабанова. Они посвящены заботе о природе, экологии и эковолонтерству. Проект реализовался на грант "Росмолодежи".

Возрастное ограничение: 12+

# подкасты , экология

