Тюменцев приглашают в "Контору пароходства" на экоподкастник
Итоги экологического подкаста "5R на связи" подведут в мультицентре "Контора пароходства" 11 августа. Присоединиться к встрече может каждый, сообщают организаторы.
Авторы проекта поговорят об экологии, а также подготовят интерактивы. Вечер завершат песнями под гитару.
Начал — в 18 часов, регистрация открыта по ссылке.
Напомним, что экоподкасты создавали студентки ТюмГУ, экоактивисты Ярослава Стрельцова, Дарья Краснова и Арина Шабанова. Они посвящены заботе о природе, экологии и эковолонтерству. Проект реализовался на грант "Росмолодежи".
Возрастное ограничение: 12+