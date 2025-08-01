С традициями северных народов познакомит выставка в тюменском музее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "На моей земле" работает в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени. До 30 ноября горожане могут познакомиться с традициями народов Севера Тюменской области, сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетителей ждет знакомство с культурой, историей и письменностью малочисленных коренных народов Севера: ханты, манси, ненцев и селькупов. О традициях, быте и занятиях людей Севера расскажут книги и музейные предметы.

Выставочный проект состоит из трех разделов: фольклор; учебная литература на ненецком, хантыйском, мансийском и селькупском языках; современная художественная литература на русском и национальных языках народов Севера.

Также в тюменском Музейном комплексе можно приобщиться к культуре народа Китая. Тюменцы могут принять участие в традиционной китайской чайной церемонии. 16 и 30 августа в 16 часов на выставке "Дыхание Шёлкового пути" посетителей познакомят с базовыми понятиями чайной церемонии, а также связанными с ними историей и мифологией.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+