Исторический памятник "Земляной вал и ров" реставрируют в Тобольске

| Фото: Пётр Вагин в Telegram | Фото: Пётр Вагин в Telegram

Масштабные работы по сохранению уникального объекта культурного наследия "Земляной вал и ров", построенных в Тобольске в 1688 году начались в марте.

Как рассказал в своих социальных сетях глава города Пётр Вагин, в первоначальном виде Земляной вал достигал высоты до пяти метров, а ров — глубины до четырёх метров.

За полгода на объекте выполнен демонтаж старой теплотрассы, ремонт бетонных конструкций лестниц и клумб, электроснабжения, установлены бордюры.

В процессе земляные работы и озеленение. Предстоит сделать устройство тепловой камеры, обрамление лестниц и клумб деревом.

С каждым днём дорожка из лиственницы прибавляет в метраже, строители трудятся ежедневно, чтобы осенью открыть сезон прогулок по валу.

"Спустя более трех веков Земляной вал и ров не теряет архитектурной значимости. Это единственное земляное фортификационное сооружение, которое сохранилось на территории Западной Сибири", - рассказал Пётр Вагин.

Напомним, что восстановление исторического памятника проходит в рамках проекта "Тобольск настоящий" при участии Правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании СИБУР.