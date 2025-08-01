  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
В Тюменском районе отремонтировали шесть дорог к детским садам и школам

Общество, 17:09 10 августа 2025

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Шесть автомобильных дорог, ведущих к социальным объектам, отремонтировали в Тюменском районе в 2025 году.

Как сообщили в администрации муниципалитета, это ул. Советская в с. Кулаково и одноименный объект в с. Успенка, ведущие к детским садам, ул. Центральная в с. Онохино и ул. Мусы Джалиля в д. Янтык, которые ведут к школам. Также ул. Молодежная в Янтыке вблизи сельского клуба. На заключительном этапе работ находится улица Новая в с. Мальково, здесь расположен местный детский сад.

Работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего в 2025 году преобразятся 98 объектов района: 72 из них уже сданы в эксплуатацию, еще на 21 ведутся активные работы. Специалисты подрядных организаций укладывают двойной слой асфальтобетона, укрепляют обочины, обустраивают комфортные съезды к домам и другим объектам, в том числе и школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта.

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дорог

В Тюменском районе отремонтировали шесть дорог к детским садам и школам

