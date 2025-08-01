  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Литературные встречи с писателями состоятся на площадках пяти библиотек Тюмени

Общество, 10:12 12 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площадках пяти библиотек Централизованной городской библиотечной системы в Тюмени состоятся новые "Литературные среды" 13 августа.

В 11 часов Центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51) проведет творческую встречу с Ольгой Даниловой-Пушкарь. Гости познакомятся со стихами, узнают, как рождаются поэтические строчки. Поэтесса расскажет также об увлечении живописью. Гости прослушают новые, еще неопубликованные творения, а также стихи о патриотах и защитниках Родины.

В 12 часов в модельной библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14) выступит Ольга Гультяева. Участники встречи познакомятся с творчеством ишимской поэтессы, которая представит свои поэтические сборники, прочитает стихи и поделится историей создания книги "Ишим – Суровикино: дорогами памяти".

В 14 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) тюменцы встретятся с поэтессой Екатериной Володиной, автором сборников стихов для детей и взрослых. Екатерина Володина расскажет гостям о творческой судьбе и своем жизненном пути, наставниках и учителях, прочитает свои стихотворения.

В 13 часов 30 минут в модельной библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) выступит автор шести книг, среди которых сборники юмористических рассказов, повести, фантастические романы, Николай Башмаков. Он расскажет о творчестве публициста и прозаика, о любви к Родине, о Великой Отечественной войне и Победе, о профессии военного инженера.

Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14) приглашает всех желающих на встречу с Леонидом Ивановым на 15 часов. Мероприятие будет посвящено не только личности и творческому наследию известного тюменского прозаика, но и главной тематической линии его произведений – судьбе человека, судьбе русской деревни и России. Писатель поделится с участниками встречи своими размышлениями, почитает отрывки из произведений, ответит на вопросы слушателей.

Возрастное ограничение: 12+. Следующий цикл встреч состоится 10 сентября.

Совместный культурно-просветительский проект Централизованной библиотечной системы города Тюмени и Тюменского регионального отделения Союза писателей России "Литературные среды" стартовал в марте 2022 года. Встречи в рамках проекта проводятся каждую вторую среду месяца.

