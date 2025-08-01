В школах Сладковского района завершают подготовку к новому учебному году

Косметический ремонт в Новоандреевской школе и детском саду "Теремок" завершается в Сладковском районе. Обновленные стены примут ребят уже 1 сентября, сообщил глава муниципалитета Александр Иванов в своих соцсетях.

"Вместе с заведующей филиалом Ларисой Бозылевой обсудили обеспеченность школы педагогами, состояние столовой, кабинетов, спортивного зала. До 1 сентября в пищеблоке завершится косметический ремонт, в детском саду будут обновлены санузлы, а в коридорах ребята будут ходить по свежей плитке", - рассказал он.

Ранее глава района оценил готовность к 1 сентября Майской, Маслянской, Сладковской школ, детских садов "Малышок" и "Аленушка".