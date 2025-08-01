Мобильные комплексы фиксируют нарушения на тюменских дорогах

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

6 тыс. 980 нарушений правил платного парковочного пространства выявили в Тюмени в июле с помощью мобильных комплексов автоматической фиксации. В июне эта цифра составила 6 тыс. 536, в мае – 6 тыс. 197, сообщили в городской администрации.

Мобильные комплексы автоматической фиксации курсируют в центральной части города, выявляя также нарушения ПДД. За последние два месяца их количество увеличилось, если в мае эта цифра была 546, то в июне – 1 тыс. 865, июле – 1 тыс. 804. Также выявляются нарушения Правил благоустройства города в части стоянки на тротуарах: 114 – в июле, 133 – в июне.

Тюменцам напоминают о необходимости быть внимательными на дорогах, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. С недавнего времени мобильные патрули фиксируют правонарушения возле железнодорожного вокзала.