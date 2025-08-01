Юные жители Тюменской области разрабатывают инициативы в рамках проекта "Лидеры Мы вместе – 2.0"

| Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" | Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе"

Социальные инициативы в рамках проекта "Лидеры Мы вместе – 2.0" разрабатывают юные жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С 1 июня 2025 года в Тюменской области стартовал всероссийский проект "Лидеры Мы вместе – 2.0", в котором ребята в возрасте от семи до 17 лет изучают основы социального проектирования, лидерства и командной работы.

Проект объединил участников из загородных лагерей Тюменской области, детского лагеря "Парус" в Евпатории, Краснодонского района ЛНР, Черноморского района Республики Крым.

Для ребят проводят тематические вебинары, встречи с ведущими общественниками регионов, встречи с лекторами Российского общества "Знание", телемосты между регионами-участниками.

Более 1 тыс. 200 детей уже присоединились к образовательным событиям проекта. Всего запланировано привлечь не менее двух тыс. ребят.

Кульминацией проекта станет форум детских идей "Лидеры Мы вместе – 2.0". Он состоится в декабре на базе "Ребячьей республики". Там участники презентуют не менее 20 разработанных ими социальных инициатив – десять проектов получат грантовую поддержку. Ребята, которые внесли значимый вклад в развитие лагерной жизни, детских общественных объединений и социальных инициатив, будут отмечены в 10 номинациях детской лидерской премии "Лидеры Мы вместе".

Организатор – Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" при грантовой поддержке “Движения Первых”.