  • 13 августа 202513.08.2025среда
  • USD79,8714
    EUR92,8583
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер северный

Юные жители Тюменской области разрабатывают инициативы в рамках проекта "Лидеры Мы вместе – 2.0"

Общество, 20:27 13 августа 2025

пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" | Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе"

Социальные инициативы в рамках проекта "Лидеры Мы вместе – 2.0" разрабатывают юные жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С 1 июня 2025 года в Тюменской области стартовал всероссийский проект "Лидеры Мы вместе – 2.0", в котором ребята в возрасте от семи до 17 лет изучают основы социального проектирования, лидерства и командной работы.

Проект объединил участников из загородных лагерей Тюменской области, детского лагеря "Парус" в Евпатории, Краснодонского района ЛНР, Черноморского района Республики Крым.

Для ребят проводят тематические вебинары, встречи с ведущими общественниками регионов, встречи с лекторами Российского общества "Знание", телемосты между регионами-участниками.

Более 1 тыс. 200 детей уже присоединились к образовательным событиям проекта. Всего запланировано привлечь не менее двух тыс. ребят.

Кульминацией проекта станет форум детских идей "Лидеры Мы вместе – 2.0". Он состоится в декабре на базе "Ребячьей республики". Там участники презентуют не менее 20 разработанных ими социальных инициатив – десять проектов получат грантовую поддержку. Ребята, которые внесли значимый вклад в развитие лагерной жизни, детских общественных объединений и социальных инициатив, будут отмечены в 10 номинациях детской лидерской премии "Лидеры Мы вместе".

Организатор – Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" при грантовой поддержке “Движения Первых”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# подростки , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 13.08.2025Юные жители Тюменской области разрабатывают инициативы в рамках проекта "Лидеры Мы вместе – 2.0"
19:41 13.08.2025Капитальный ремонт котельной проходит в Новотарманском Тюменского района
18:38 13.08.2025Круглосуточные платные парковки появятся в Тюмени с 15 сентября
18:19 13.08.2025В школах Сладковского района завершают подготовку к новому учебному году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора