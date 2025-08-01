  • 15 августа 202515.08.2025пятница
В Тюменской области ввели в сельхозоборот 17,4 га земли

Экономика, 12:48 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок площадью 17,4 га введен в сельскохозяйственный оборот в Ялуторовском районе Тюменской области. Его состояние проконтролировали специалисты регионального управления Россельхознадзора.

"Ранее данный участок использовался с нарушениями земельного законодательства. Собственник не выполнил установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. За нарушение гражданин привлечён к административной ответственности в виде административного штрафа. Ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 5 августа 2025 года", - рассказали в ведомстве.

7 августа установлено, что собственник исполнил ранее выданное предписание и провел на земельном участке вырубку древесно-кустарниковой и скашивание сорной растительности. Земельный участок полностью введен в сельхозоборот.

