Работников медицины, строителей и тренеров чествовали по случаю Дня Тюменской области

Общество, 12:37 15 августа 2025

Представителей сферы медицины, спорта, строительства и двугих социально важных отраслей чествовали на торжественной церемонии, приуроченной к 81-й годовщине со дня образования Тюменской области. Награждение состоялось в большом зале заседаний администрации города 15 августа.

День рождения Тюменской области объединяет все муниципалитеты, считает глава города Максим Афанасьев. По его словам, этот праздник дает возможность оглянуться назад и оценить результаты работы огромного количества жителей края за эти годы.

"Безусловно, важной составляющей успеха и развития региона является богатство нашей тюменской земли, ее недр. Но, согласитесь, ключевым всегда был и остается человек. Человек труда, который исполняет свой долг, желает процветания своей малой родине, вносит свой вклад в ее развитие. Все эти слова - в ваш адрес, дорогие земляки! Благодаря в том числе вашему труду, мы живем в ярком, динамичном городе с богатой историей и культурой, с гордостью говорим "Мы - сибиряки!", - обратился Максим Афанасьев к присутствующим.

Он добавил, что Тюмень вместе со всей страной переживает непростое время исторических вызовов. Жители объединились, чтобы вместе помогать землякам в зоне специальной военной операции. Это еще раз подчеркивает стойкость сибирского характера, считает глава города.

Максим Афанасьев поблагодарил тюменцев за самоотверженный труд, достижения в разных сферах, наставничество молодых коллег, вклад в развитие комфортной городской среды.

"Спасибо вам за то, что даете уверенность, что наши дети, а потом и их дети, будут хотеть жить на тюменской земле, мечтать здесь, строить будущее и быть счастливыми тюменцами”, – заключил мэр и перешел к церемонии награждения.

Из рук Максима Афанасьева получили поощрения главы города, благодарности администрации Тюмени.

В числе награжденных - слесарь аварийно-восстановительных работ третьего разряда дежурной службы ООО “Тюмень Водоканал” Максим Левашов. Мужчина более 24 лет работает в “Водоканале”: пришел сразу после срочной службы, в дежурной смене уже тогда трудились его отец, дядя, брат.

“Мы работаем и днем, и ночью, и в непогоду. Приятно, что наш труд ценят”, – поделился эмоциями Максим Левашов.

Инструктор по спорту спортивной школы № 2 Елена Ерохина получила признательность главы города за личный вклад в развитие физической культуры на территории города.

“Чувства переполняют. В спортивной школе № 2 я занимаюсь с людьми старше 50 лет. Мы ежедневно танцуем, занимаемся спортом - они у меня очень активные. Выступаем на разных мероприятиях. Также есть свой танцевальный коллектив, в который входят девочки-подростки. С ними мы тоже выступаем на разных площадках”, – прокомментировала тюменка.

К поздравлениям присоединилась председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

“Вы - элита, гордость нашего города. Примите от депутатов Тюменской городской думы, от наших жителей любимой столицы, от меня лично слова благодарности за ваш труд. В этом сила нашей Тюмени. Мы вас поздравляем, ценим и вами гордимся”, – сказала она.

Светлана Иванова вручила землякам поощрения Тюменской городской думы, а президент Союза строителей (работодателей) Тюменской области Андрей Никитин получил памятный адрес гордумы.

Инна Пахомова

# день Тюменской области , Максим Афанасьев , награждение , Светлана Иванова

