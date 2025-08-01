Цифровой помощник "Эдоша" поможет школьникам выбрать секцию или кружок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявления на программы дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования Тюменской области принимают с 19 августа. Цифровой помощник "Эдоша" призван оказать содействие школьникам в выборе программы, сообщает региональный департамент информатизации.

"Если ребенка нужно записать в конкретную группу, ее можно выбрать в форме заявления или нажать на кнопку "Записаться в группу" в карточке программы. Информация о статусе заявления будет отражена в личном кабинете Навигатора в разделе "Заявки". Для удобства заполнения можно сохранить данные ребенка в личном кабинете Навигатора с помощью "Получить данные детей из gosuslugi.ru"", - уточнили специалисты.

Оплатить допобразование можно сертификатом (5–17 лет).

Если у программы указана форма оплаты "Сертификат", при зачислении сертификат оформится автоматически, а средства для оплаты программы перечислит муниципалитет (полностью или частично — по установленным правилам).