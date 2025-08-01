В Тюмени "Отряды мэра" подвели итоги трудового лета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 бригад трудились этим летом в Тюмени – это более 5 тыс. подростков. Итоги 26-го сезона "Отрядов мэра" подвели у администрации Тюмени 15 августа.

"В этом году мы заключили 13 новых соглашений с работодателями, которые создали для вас временные рабочие места. За лето вы смогли приобрести новые компетенции. Кто-то обучился цифровой грамотности, другие принимали участие в сборе макулатуры, а также реализации новых интересных проектов по благоустройству. Сезон прошел результативно. Мы видим ваш интерес к желанию благоустроить малую Родину. Это свидетельство любви и патриотизма к городу", - сказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

За три месяца бригады по благоустройству красили малые архитектурные формы - скамейки, ограждения, убирали листву, пололи клумбы. Площадь убранной территории составила около 850 тыс. кв.м, количество собранного мусора – более 3 тыс. мешков. Прошли две акции по сбору макулатуры. Вес сданной бумаги - более 2 тыс. кг. Вырученные деньги направили в фонд "Победа".

Также ребята провели 19 концертов, девять экскурсий по городу, проштемпелировали более четырех тысяч экземпляров книжной продукции, отреставрировали свыше 700 книг. Специальная бригада, носящая имя Артура Ольховского, отреставрировала 85 экспонатов периода Великой Отечественной войны, найденных в ходе полевых поисковых экспедиций.

Помогали юные тюменцы и Госавтоинспекции. Вместе с ними ребята провели беседы и игровые программы по знанию правил дорожного движения для 10 тыс. 300 детей. Помощники МЧС участвовали в рейдах и акциях по предупреждению пожаров для 1,5 тыс. младших школьников.

По итогам трудового сезона лучшими бойцами стали 22 человека. Среди них ученик 9 класса школы №30 Григорий Карнюшин. Он впервые решил записаться в "Отряды мэра", при этом сразу на три смены.

"Сестра раньше работала здесь, сказала, что это лучший вариант для первой подработки. И мы с друзьями решили попробовать. Конкретно в мои задачи входило благоустройство города: красил объекты в сквере, скамейки, собирал мусор. Заработанные деньги я отложил в копилку. У меня в планах в комнату купить хороший большой телевизор", – поделился Григорий.

Завершилось мероприятие танцевальным флешмобом.

Виктория Макарова