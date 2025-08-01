Александр Моор: судьбу региона определяют люди

| Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Тюменская область была образована в год, когда ещё шла Великая Отечественная война. "Всё для фронта, всё для Победы" - эта общая цель объединяла тогда всех жителей региона. Фронт и тыл в годы войны были единым целым. И сегодня во время специальной военной операции Тюменская область - надёжный тыл для наших бойцов. Об этом глава региона Александр Моор рассказал в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 81-й годовщине со дня основания Тюменской области 15 августа.

Сегодня Тюменская область занимает четвёртое место в Российской Федерации по качеству городской среды, при этом значительно улучшить свои результаты смогли все города региона. 1 189 тыс. квадратных метров жилья введено за январь-июнь 2025 года, отремонтировано 178 дорог протяжённостью 350 километров по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Объём строительных работ за шесть месяцев - 118,6 миллиардов рублей.

"Президент России в своих выступлениях не раз подчёркивал, что главный золотой запас России - это люди, - напомнил губернатор. - Вся история нашей области - яркое тому подтверждение. Именно люди определяют судьбу региона, ставят рекорды и реализуют масштабные проекты".

"Из года в год растёт численность жителей региона, а также количество многодетных семей. Все эти достижения - результат командной работы власти, бизнеса, общественных организаций и жителей региона", - рассказал губернатор. Отметим, что 1 млн 626 тыс. 809 человек проживают в регионе по данным на 1 января 2025 года. За первое полугодие в области родились 8 тыс. 63 ребёнка. Почти 8 тыс. пожилых земляков входят в движение "серебряных" волонтёров.

"В каждом муниципалитете происходят изменения к лучшему, развитие туризма отмечаются на федеральном уровне. Строятся новые социальные объекты, дороги, появляются современные общественные пространства. Только за последние пять лет было введено 66 объектов социальной инфраструктуры, если разделить на число месяцев, то получается, что мы вводили один объект каждый месяц", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор выразил благодарность полномочному представителю президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артёму Жоге за внимание и поддержку региона, а также сенаторам Российской Федерации, представляющим интересы Тюменской области, депутатскому корпусу, главам муниципальных образований, предпринимателям и коллективам предприятий за совместную работу.

"Сегодня наши бойцы стоят за правду и сражаются за будущее России. И сегодня в этом зале находятся люди, для кого служение Отечеству и любовь к Родине - главные принципы в жизни. В этом году они успешно прошли конкурсные испытания и вошли в "Боевой кадровый резерв Тюменской области" и готовы в дальнейшем с полной самоотдачей работать на благо родного региона", - добавил он.

Также в рамках праздничного мероприятия, посвящённого 81-й годовщине со дня основания региона прошло торжественное вручение знаков "Почётный гражданин Тюменской области". Звание присвоено Владимиру Шарпатову и Николаю Руссу.

"Тюменская земля - это локомотив национальной экономики и пример социальной стабильности. Мы лидеры по качеству жизни и один из самых красивых регионов России. Мы создаем для детей и внуков прочный фундамент благополучного будущего. Впереди у Тюменской области большие проекты, новые открытия и свершения. Уверен, что регион сохранит свои лидирующие позиции и приумножит богатство", - поздравил жителей региона первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета "Единой России" Владимир Якушев.

Отметим, в день рождения Тюменской области на пешеходной улице Дзержинского проходит фестиваль "Нормы КТО". Для гостей здесь организовали мастер-классы и другие интересные интерактивы — от создания ковров и дегустации чая до концерта местных исполнителей в народных костюмах. Мероприятие продлится до 19 часов, после него у "Конторы пароходства" пройдет музыкальный концерт.

Николай Ступников