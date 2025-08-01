  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Александр Моор: Тюменская область продолжает укреплять позиции

Губернатор, 19:14 15 августа 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Тюменская область продолжает укреплять позиции. Реализуем масштабные проекты – Межуниверситетский кампус, Южный обход города Тюмени.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии по случаю 81-ой годовщины со дня образования региона.

“Сохраняем лидерство в реализации национальных проектов. И все это – благодаря людям”, – сказал он.

Напомним, на торжественном мероприятии поздравил земляков с Днем Тюменской области.

“С момента основания регион постоянно развивается, уверенно двигается вперед. Этот рост во все времена обеспечивали люди: легендарные геологи и нефтяники, строители, врачи, ученые и аграрии, представители культуры и спорта”, – произнёс глава региона.

Александр Моор добавил, что тюменцы надёжно поддерживают бойцов, которые защищают Родину в зоне специальной военной операции, как много лет назад поддерживали бойцов Красной Армии, сражавшихся с фашизмом.

За особую доблесть, проявленную на специальной военной операции, губернатор отметил двух бойцов. Также вручил знаки отличия и почетные звания за профессиональные заслуги. Среди награждённых – Владимир Ильич Шарпатов и Николай Александрович Руссу, удостоенные звания "Почётный гражданин Тюменской области".

“Всем землякам – крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо родного региона”, – заключил глава региона.

# Александр Моор , день Тюменской области , праздник

