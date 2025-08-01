  • 16 августа 202516.08.2025суббота
Уватский район готовится к отопительному сезону и новому учебному году

Общество, 11:01 16 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонтные работы на теплотрассах в Уватском районе перешли в завершающую стадию накануне отопительного сезона. В преддверии начала нового учебного года в муниципалитете ремонтируют школы и детские сады.

Самые масштабные работы идут на теплотрассе в Туртасе. В посёлке выполнена замена участка по ул. Ленина. Также здесь запланировано строительство водопровода для жителей ул. Энергетиков. Подрядная организация проводит подготовительные мероприятия.

В Демьянской школе продолжаются работы по капитальному ремонту помещений для занятий спортом и обновление фасада здания.

В Тугаловской школе к началу учебного года отремонтируют стены, пол и потолок отдельных помещений, заменят сантехнику и двери.

"Все запланированные ремонты идут по графику, - отметил глава района Вячеслав Елизаров. - На стадии завершения работы в отдельных помещений в школах в Ивановке и Алымке, в детском саду "Березка" в Увате и установка системы пожаротушения в детском саду "Солнышко" в Туртасе".

