Тюменцы примут участие в лимонадной встрече и узнают все про заявки на гранты "Утра"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

"Лимонадную встречу", на которой молодежи расскажут про то, как правильно подать заявку на грантовые конкурсы форума "Утро" и второго сезона "Росмолодежь. Гранты" проведут в мультицентре "Моя территория" 21 августа, начало в 19 час.

"Лимонадная встреча" — это наше желание помочь ребятам, которые подают свои проекты на грантовый конкурс. Мы намеренно ушли от формата лекций, потому что через живой диалог с теми, кто уже прошел этот путь, участники смогут не только снизить тревожность, но и реально прокачать свою заявку. Лимонад с подсказками — это и символ нового свежего подхода, и полезный инструмент в руках участника. Мы создаем атмосферу "своих среди своих", где не страшно задавать вопросы и пробовать, — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаева с изданием КП-Тюмень.

Эксперты окажут поддержку в доработке проектов, а каждый участник получит лимонад с полезными рекомендациями. Регистрация доступна в официальном сообществе "Мультицентр "Моя территория | Тюмень" во ВКонтакте. На событии участники также узнают, как избежать типичных ошибок, получат практические инструменты и вдохновение для реализации своих идей.

На диалоговой площадке "Вкус победной заявки" участники пообщаются с победителями прошлых сезонов конкурса Алесей Никитиной (инициатива "О, творчество") и Татьяной Остапчук (проектная лаборатория "ПРОвектор"). Они поделятся своими честными историями о трудностях, ошибках и секретах создания и реализации проектов. Каждому участнику вручат фирменную бутылку лимонада с биркой-шпаргалкой по ключевым блокам заявки, QR-кодами на методические материалы и контактами для записи на индивидуальные консультации с экспертами.

Также для молодых тюменцев состоится образовательный интенсив "Освежающий разбор". Участники под руководством эксперта Виктории Утегеновой пройдут шесть практических раундов по ключевым разделам заявки: проблема, целевая аудитория, цель, задачи, календарный план, результаты и смета. Каждый раунд будет включать краткий разбор ошибок, практические задания и экспертную обратную связь.